DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 49,39 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,025 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 12.05.2026 101,69 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 50,22 EUR belief. Damit wäre die Investition 1,69 Prozent mehr wert.

Am Markt war Mercedes-Benz Group (ex Daimler) jüngst 48,12 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at