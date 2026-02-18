Mercedes-Benz Group Aktie

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

Profitable Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investition? 18.02.2026 10:04:02

DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 10 Jahren abgeworfen

DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie statt. Der Schlusskurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie betrug an diesem Tag 54,33 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,841 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 108,34 EUR, da sich der Wert eines Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteils am 17.02.2026 auf 58,86 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +8,34 Prozent.

Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Wert an der Börse wurde auf 55,51 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

06:10 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
17.02.26 Mercedes-Benz Group Neutral UBS AG
16.02.26 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
13.02.26 Mercedes-Benz Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.02.26 Mercedes-Benz Group Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 58,61 -1,01%

