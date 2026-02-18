Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Profitable Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investition?
|
18.02.2026 10:04:02
DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie statt. Der Schlusskurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie betrug an diesem Tag 54,33 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,841 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 108,34 EUR, da sich der Wert eines Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteils am 17.02.2026 auf 58,86 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +8,34 Prozent.
Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Wert an der Börse wurde auf 55,51 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|06:10
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.02.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|16.02.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|58,61
|-1,01%
