Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-

Mercedes-Benz Group Aktie

Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anlage? 18.03.2026 10:04:50

DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 10 Jahren gekostet

DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 10 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 56,47 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie investierten, hätten nun 17,708 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.03.2026 gerechnet (53,71 EUR), wäre die Investition nun 951,12 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 4,89 Prozent.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 51,42 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

mehr Nachrichten