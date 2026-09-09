Mercedes-Benz Group Aktie

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WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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Frühe Anlage 09.09.2026 10:03:55

DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment von vor einem Jahr verloren

DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteile bei 51,75 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 193,237 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 08.09.2026 auf 47,77 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 230,92 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 7,69 Prozent.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) war somit zuletzt am Markt 46,05 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com

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09.09.26 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
08.09.26 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
27.08.26 Mercedes-Benz Group Kaufen DZ BANK
14.08.26 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
03.08.26 Mercedes-Benz Group Buy Jefferies & Company Inc.
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