Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Frühe Anlage
|
09.09.2026 10:03:55
DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurde das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteile bei 51,75 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 193,237 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 08.09.2026 auf 47,77 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 230,92 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 7,69 Prozent.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) war somit zuletzt am Markt 46,05 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com
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|Bernstein Research
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|27.08.26
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|DZ BANK
|14.08.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|09.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
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