Mercedes-Benz Group Aktie

Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Hochrechnung 12.11.2025 10:03:49

DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 3 Jahren verloren

DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 3 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 64,79 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie investierten, hätten nun 154,345 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 11.11.2025 auf 58,77 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 070,84 EUR wert. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 9 070,84 EUR entspricht einer negativen Performance von 9,29 Prozent.

Insgesamt war Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zuletzt 56,28 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Frank Gaertner / Shutterstock.com

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)mehr Nachrichten