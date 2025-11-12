DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 3 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 64,79 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie investierten, hätten nun 154,345 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 11.11.2025 auf 58,77 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 070,84 EUR wert. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 9 070,84 EUR entspricht einer negativen Performance von 9,29 Prozent.

Insgesamt war Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zuletzt 56,28 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at