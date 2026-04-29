Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Lohnendes Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment?
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29.04.2026 10:03:44
DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 70,58 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 14,168 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 28.04.2026 auf 49,03 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 694,67 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 30,53 Prozent.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) war somit zuletzt am Markt 47,41 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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