DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 3 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 70,58 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 14,168 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 28.04.2026 auf 49,03 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 694,67 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 30,53 Prozent.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) war somit zuletzt am Markt 47,41 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at