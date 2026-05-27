Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Performance im Blick
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27.05.2026 10:03:35
DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteile 71,44 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 139,978 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 26.05.2026 auf 50,92 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 127,66 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 28,72 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Mercedes-Benz Group (ex Daimler) eine Börsenbewertung in Höhe von 48,59 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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