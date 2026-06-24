Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Langfristige Anlage
|
24.06.2026 10:03:49
DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 72,03 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,388 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 62,81 EUR, da sich der Wert einer Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie am 23.06.2026 auf 45,24 EUR belief. Damit wäre die Investition 37,19 Prozent weniger wert.
Am Markt war Mercedes-Benz Group (ex Daimler) jüngst 43,59 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
12:27
|Börse Europa: Euro STOXX 50 am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
12:27
|Schwacher Handel: LUS-DAX verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
12:27
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX leichter (finanzen.at)
|
09:30
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09:30
|XETRA-Handel LUS-DAX beginnt die Mittwochssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:30
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX zum Start des Mittwochshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
23.06.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.06.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|02.06.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.05.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|12.05.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.05.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|12.05.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.05.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|12.05.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|44,38
|-1,78%