Mercedes-Benz Group Aktie

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WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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Langfristige Anlage 24.06.2026 10:03:49

DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 3 Jahren bedeutet

DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 72,03 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,388 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 62,81 EUR, da sich der Wert einer Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie am 23.06.2026 auf 45,24 EUR belief. Damit wäre die Investition 37,19 Prozent weniger wert.

Am Markt war Mercedes-Benz Group (ex Daimler) jüngst 43,59 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Frank Gaertner / Shutterstock.com

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02.06.26 Mercedes-Benz Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.05.26 Mercedes-Benz Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.05.26 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
15.05.26 Mercedes-Benz Group Neutral UBS AG
12.05.26 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 44,38 -1,78% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

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