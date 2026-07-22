Mercedes-Benz Group Aktie

Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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Langfristige Investition 22.07.2026 10:04:24

DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 22.07.2023 wurde das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 71,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 14,045 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 630,69 EUR, da sich der Wert eines Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiers am 21.07.2026 auf 44,91 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -36,93 Prozent.

Der Marktwert von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) betrug jüngst 43,21 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

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