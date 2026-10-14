Mercedes-Benz Group Aktie

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WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment im Blick 14.10.2026 10:05:04

DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 3 Jahren angefallen

DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 3 Jahren angefallen

Anleger, die vor Jahren in Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 64,32 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,547 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiers auf 39,69 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 617,07 EUR wert. Damit wäre die Investition 38,29 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) belief sich zuletzt auf 37,59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

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12.10.26 Mercedes-Benz Group Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Mercedes-Benz Group Neutral UBS AG
09.10.26 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
08.10.26 Mercedes-Benz Group Buy Jefferies & Company Inc.
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