DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 5 Jahren angefallen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie statt. Zum Handelsende standen Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteile an diesem Tag bei 59,35 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,685 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 25.08.2026 auf 44,92 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 75,69 EUR wert. Damit wäre die Investition um 24,31 Prozent gesunken.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wurde am Markt mit 43,13 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at