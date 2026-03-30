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Merck Aktie

Merck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

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Frühes Investment 30.03.2026 10:03:40

DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 10 Jahren eingebracht

DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Merck-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurden Merck-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 74,07 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die Merck-Aktie investiert hat, hat nun 1,350 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 141,83 EUR, da sich der Wert einer Merck-Aktie am 27.03.2026 auf 105,05 EUR belief. Die Steigerung von 100 EUR zu 141,83 EUR entspricht einer Performance von +41,83 Prozent.

Zuletzt verbuchte Merck einen Börsenwert von 45,67 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Merck KGaA

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