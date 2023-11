DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Merck-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Merck-Aktie Investoren gebracht.

Am 13.11.2013 wurden Merck-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Merck-Anteile bei 60,95 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Merck-Aktie investiert hätte, hätte er nun 164,069 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 24 528,30 EUR, da sich der Wert einer Merck-Aktie am 10.11.2023 auf 149,50 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 145,28 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Merck belief sich zuletzt auf 65,00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at