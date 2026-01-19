Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|Lohnender Merck-Einstieg?
|
19.01.2026 10:04:02
DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel hätte eine Investition in Merck von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem Merck-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 189,00 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Merck-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 52,910 Merck-Aktien. Die gehaltenen Merck-Anteile wären am 16.01.2026 6 878,31 EUR wert, da der Schlussstand 130,00 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 31,22 Prozent verringert.
Merck wurde jüngst mit einem Börsenwert von 56,52 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Merck 2016
Nachrichten zu Merck KGaA
|
16.01.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Freitagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
16.01.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX in Rot (finanzen.at)
|
16.01.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Start des Freitagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
16.01.26
|Verluste in Frankfurt: DAX verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
|
14.01.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
14.01.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Start fester (finanzen.at)
|
12.01.26
|Freundlicher Handel: DAX zum Ende des Montagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX beendet den Handel im Plus (finanzen.at)