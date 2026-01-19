Merck Aktie

WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

Lohnender Merck-Einstieg? 19.01.2026 10:04:02

DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel hätte eine Investition in Merck von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen Merck-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem Merck-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 189,00 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Merck-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 52,910 Merck-Aktien. Die gehaltenen Merck-Anteile wären am 16.01.2026 6 878,31 EUR wert, da der Schlussstand 130,00 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 31,22 Prozent verringert.

Merck wurde jüngst mit einem Börsenwert von 56,52 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Merck 2016

