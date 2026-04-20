DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel hätte eine Investition in Merck von vor 5 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Merck-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Merck-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 145,75 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Merck-Aktie investiert, befänden sich nun 0,686 Merck-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Merck-Papiers auf 118,50 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 81,30 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 18,70 Prozent eingebüßt.

Merck erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 51,52 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at