Merck Aktie

Merck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

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Performance im Blick 12.10.2026 10:03:45

DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merck von vor 10 Jahren verdient

DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merck von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Merck-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Merck-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 95,31 EUR. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Merck-Aktie investiert hat, hat nun 10,492 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 137,85 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 446,33 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 44,63 Prozent angezogen.

Merck wurde am Markt mit 59,93 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Merck KGaA

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