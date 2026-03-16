Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|Lukrative Merck-Investition?
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16.03.2026 10:04:12
DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merck von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurde die Merck-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 166,85 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 5,993 Merck-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 107,80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 646,09 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 35,39 Prozent verringert.
Der Merck-Wert an der Börse wurde auf 46,87 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Merck 2016
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