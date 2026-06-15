Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|Profitables Merck-Investment?
|
15.06.2026 10:04:36
DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Merck von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem Merck-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 153,75 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 65,041 Merck-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 12.06.2026 8 666,67 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 133,25 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 13,33 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Merck belief sich jüngst auf 57,93 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Merck 2016
Nachrichten zu Merck KGaA
|
09:29
|LUS-DAX-Handel aktuell: Zum Handelsstart Gewinne im LUS-DAX (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt: DAX startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12.06.26
|Pluszeichen in Frankfurt: Schlussendlich Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
12.06.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
12.06.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
12.06.26
|Gewinne in Frankfurt: DAX verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
10.06.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start schwächer (finanzen.at)
|
10.06.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)