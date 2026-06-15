Merck Aktie

Merck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

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Profitables Merck-Investment? 15.06.2026 10:04:36

DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Merck von vor 5 Jahren eingebracht

DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Merck von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Merck-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem Merck-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 153,75 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 65,041 Merck-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 12.06.2026 8 666,67 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 133,25 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 13,33 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Merck belief sich jüngst auf 57,93 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Merck 2016

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