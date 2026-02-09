Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|Rentable Merck-Investition?
|
09.02.2026 10:04:28
DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Merck von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde die Merck-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Merck-Papier bei 140,15 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Merck-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 71,352 Merck-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 665,72 EUR, da sich der Wert eines Merck-Anteils am 06.02.2026 auf 121,45 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 13,34 Prozent vermindert.
Der Merck-Wert an der Börse wurde auf 52,80 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Merck 2016
Nachrichten zu Merck KGaA
|
06.02.26
|EQS-PVR: Merck KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
06.02.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX steigt (finanzen.at)
|
06.02.26
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag im Aufwind (finanzen.at)
|
04.02.26
|EQS-PVR: Merck KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
03.02.26
|Verluste in Frankfurt: DAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
03.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
03.02.26
|DZ BANK beurteilt Merck-Aktie mit Kaufen (finanzen.at)
|
03.02.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX sackt am Mittag ab (finanzen.at)
Analysen zu Merck KGaA
|07:28
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|03.02.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|03.02.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.02.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|17.10.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Merck KGaA
|121,75
|0,12%