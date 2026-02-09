Merck Aktie

Rentable Merck-Investition? 09.02.2026 10:04:28

DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Merck von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Merck-Investment verlieren können.

Vor 1 Jahr wurde die Merck-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Merck-Papier bei 140,15 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Merck-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 71,352 Merck-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 665,72 EUR, da sich der Wert eines Merck-Anteils am 06.02.2026 auf 121,45 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 13,34 Prozent vermindert.

Der Merck-Wert an der Börse wurde auf 52,80 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

07:28 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.02.26 Merck Kaufen DZ BANK
03.02.26 Merck Hold Deutsche Bank AG
03.02.26 Merck Equal Weight Barclays Capital
19.01.26 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
ATX legt zu -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
