DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Merck von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Merck-Investment verlieren können.

Vor 1 Jahr wurde die Merck-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Merck-Papier bei 140,15 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Merck-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 71,352 Merck-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 665,72 EUR, da sich der Wert eines Merck-Anteils am 06.02.2026 auf 121,45 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 13,34 Prozent vermindert.

Der Merck-Wert an der Börse wurde auf 52,80 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at