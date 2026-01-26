Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|Lukrative Merck-Anlage?
|
26.01.2026 10:04:21
DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Merck-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Merck-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 143,00 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die Merck-Aktie investierten, hätten nun 0,699 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 23.01.2026 89,30 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 127,70 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 10,70 Prozent eingebüßt.
Zuletzt ergab sich für Merck eine Börsenbewertung in Höhe von 55,52 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Bildquelle: Merck KGaA
