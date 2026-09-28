Merck Aktie

Merck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

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Merck-Anlage 28.09.2026 10:03:45

DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Verlust hätte eine Merck-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Verlust hätte eine Merck-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Merck-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Merck-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Merck-Papier an diesem Tag 155,85 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 64,164 Merck-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 25.09.2026 8 662,18 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 135,00 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 13,38 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Merck belief sich zuletzt auf 58,69 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Merck 2016

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