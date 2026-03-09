Merck Aktie

Performance im Blick 09.03.2026 10:03:48

DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Verlust hätte eine Merck-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Merck-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurde das Merck-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Merck-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 135,50 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 EUR in die Merck-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,738 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 81,29 EUR, da sich der Wert einer Merck-Aktie am 06.03.2026 auf 110,15 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 18,71 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Merck belief sich jüngst auf 47,89 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

