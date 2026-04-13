DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Merck von vor 3 Jahren angefallen

Vor Jahren Merck-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Merck-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 165,80 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 60,314 Merck-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Merck-Aktie auf 111,85 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 746,08 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 32,54 Prozent.

Der Börsenwert von Merck belief sich jüngst auf 48,63 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at