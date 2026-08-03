Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|Langfristige Anlage
|
03.08.2026 10:03:45
DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Merck von vor 3 Jahren angefallen
Die Merck-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Merck-Anteile an diesem Tag 164,10 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Merck-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,609 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 31.07.2026 87,23 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 143,15 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 12,77 Prozent eingebüßt.
Merck erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 62,24 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Merck KGaA
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