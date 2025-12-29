Merck Aktie
DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Merck von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Merck-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 138,25 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,723 Merck-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 87,20 EUR, da sich der Wert eines Merck-Papiers am 23.12.2025 auf 120,55 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 12,80 Prozent.
Merck war somit zuletzt am Markt 52,41 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
