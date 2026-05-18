Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|Lohnende Merck-Investition?
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18.05.2026 10:04:29
DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Merck von vor 5 Jahren angefallen
Am 18.05.2021 wurde die Merck-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Merck-Aktie an diesem Tag bei 141,30 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 7,077 Merck-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 830,50 EUR, da sich der Wert eines Merck-Papiers am 15.05.2026 auf 117,35 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 16,95 Prozent verringert.
Merck wurde am Markt mit 51,02 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Merck KGaA
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