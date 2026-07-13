Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|Merck-Investmentbeispiel
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13.07.2026 10:04:05
DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Merck von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Merck-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 171,45 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Merck-Aktie investiert, befänden sich nun 0,583 Merck-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 139,70 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 81,48 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 18,52 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Merck einen Börsenwert von 60,74 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Merck KGaA
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