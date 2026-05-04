Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|Lukrative Merck-Investition?
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04.05.2026 10:03:41
DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Merck von vor einem Jahr angefallen
Am 04.05.2025 wurden Merck-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Merck-Anteile bei 124,60 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 80,257 Merck-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.04.2026 8 832,26 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 110,05 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 11,68 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Merck belief sich zuletzt auf 47,85 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Merck KGaA
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