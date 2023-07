DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes MTU Aero Engines-Investment eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem MTU Aero Engines-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 154,60 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 64,683 MTU Aero Engines-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 14.07.2023 14 489,00 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 224,00 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 44,89 Prozent zugenommen.

MTU Aero Engines wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12,04 Mrd. Euro gelistet. Das Börsendebüt der MTU Aero Engines-Aktie fand am 06.06.2005 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines MTU Aero Engines-Papiers auf 21,89 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at