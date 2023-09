DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes MTU Aero Engines-Investment eingefahren

MTU Aero Engines-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 156,85 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die MTU Aero Engines-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 6,376 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen MTU Aero Engines-Anteile wären am 08.09.2023 1 325,47 EUR wert, da der Schlussstand 207,90 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +32,55 Prozent.

MTU Aero Engines wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,18 Mrd. Euro gelistet. Die Erstnotiz des MTU Aero Engines-Papiers fand am 06.06.2005 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines MTU Aero Engines-Anteils bei 21,89 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at