MTU Aero Engines Aktie

WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

Lukrativer MTU Aero Engines-Einstieg? 12.01.2026 10:03:45

DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in MTU Aero Engines-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem MTU Aero Engines-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der MTU Aero Engines-Anteile betrug an diesem Tag 84,01 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1,190 MTU Aero Engines-Aktien. Die gehaltenen MTU Aero Engines-Aktien wären am 09.01.2026 456,85 EUR wert, da der Schlussstand 383,80 EUR betrug. Mit einer Performance von +356,85 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der MTU Aero Engines-Wert an der Börse wurde auf 20,64 Mrd. Euro beziffert. Das MTU Aero Engines-Papier wurde am 06.06.2005 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des MTU Aero Engines-Anteils belief sich damals auf 21,89 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: MTU Aero Engines

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

Analysen zu MTU Aero Engines AG

09.01.26 MTU Aero Engines Neutral UBS AG
06.01.26 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
02.01.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
10.12.25 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

MTU Aero Engines AG 383,00 -0,36% MTU Aero Engines AG

