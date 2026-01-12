DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in MTU Aero Engines-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem MTU Aero Engines-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der MTU Aero Engines-Anteile betrug an diesem Tag 84,01 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1,190 MTU Aero Engines-Aktien. Die gehaltenen MTU Aero Engines-Aktien wären am 09.01.2026 456,85 EUR wert, da der Schlussstand 383,80 EUR betrug. Mit einer Performance von +356,85 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der MTU Aero Engines-Wert an der Börse wurde auf 20,64 Mrd. Euro beziffert. Das MTU Aero Engines-Papier wurde am 06.06.2005 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des MTU Aero Engines-Anteils belief sich damals auf 21,89 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at