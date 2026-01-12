MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|Lukrativer MTU Aero Engines-Einstieg?
|
12.01.2026 10:03:45
DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem MTU Aero Engines-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der MTU Aero Engines-Anteile betrug an diesem Tag 84,01 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1,190 MTU Aero Engines-Aktien. Die gehaltenen MTU Aero Engines-Aktien wären am 09.01.2026 456,85 EUR wert, da der Schlussstand 383,80 EUR betrug. Mit einer Performance von +356,85 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der MTU Aero Engines-Wert an der Börse wurde auf 20,64 Mrd. Euro beziffert. Das MTU Aero Engines-Papier wurde am 06.06.2005 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des MTU Aero Engines-Anteils belief sich damals auf 21,89 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
|
09.01.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX schließt im Plus (finanzen.at)
|
09.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX beendet den Freitagshandel im Plus (finanzen.at)
|
09.01.26
|Börse Frankfurt: DAX präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
|
09.01.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
09.01.26
|ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für MTU auf 400 Euro - 'Neutral' (dpa-AFX)
|
09.01.26
|UBS AG bescheinigt Neutral für MTU Aero Engines-Aktie (finanzen.at)
|
08.01.26
|NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 25.188 Punkte (Dow Jones)
|
08.01.26
|MTU-Aktie sinkt: Wandelanleihe für Refinanzierung genutzt (Dow Jones)
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|09.01.26
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|06.01.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|02.01.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|06.01.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|02.01.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|02.01.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|05.12.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.01.26
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|02.12.25
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.25
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|MTU Aero Engines AG
|383,00
|-0,36%