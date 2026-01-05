MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|Performance unter der Lupe
|
05.01.2026 10:03:53
DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden MTU Aero Engines-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 211,70 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die MTU Aero Engines-Aktie investiert, befänden sich nun 47,237 MTU Aero Engines-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17 534,25 EUR, da sich der Wert einer MTU Aero Engines-Aktie am 02.01.2026 auf 371,20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 75,34 Prozent gesteigert.
MTU Aero Engines markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 19,97 Mrd. Euro. Das MTU Aero Engines-Papier wurde am 06.06.2005 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines MTU Aero Engines-Anteils lag damals bei 21,89 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
