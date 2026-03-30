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MTU Aero Engines Aktie

MTU Aero Engines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

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Frühe Anlage 30.03.2026 10:03:40

DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor 5 Jahren eingebracht

DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen MTU Aero Engines-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit MTU Aero Engines-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die MTU Aero Engines-Anteile bei 201,30 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die MTU Aero Engines-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 49,677 MTU Aero Engines-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 27.03.2026 14 749,13 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 296,90 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 47,49 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von MTU Aero Engines belief sich zuletzt auf 15,99 Mrd. Euro. Das MTU Aero Engines-IPO fand am 06.06.2005 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer MTU Aero Engines-Aktie auf 21,89 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: MTU Aero Engines

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