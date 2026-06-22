DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurde das MTU Aero Engines-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 219,90 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die MTU Aero Engines-Aktie investierten, hätten nun 45,475 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 15 134,15 EUR, da sich der Wert einer MTU Aero Engines-Aktie am 19.06.2026 auf 332,80 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 51,34 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von MTU Aero Engines betrug jüngst 17,93 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der MTU Aero Engines-Papiere fand am 06.06.2005 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines MTU Aero Engines-Anteils bei 21,89 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at