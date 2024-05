DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem MTU Aero Engines-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 228,80 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das MTU Aero Engines-Papier investiert hätte, hätte er nun 43,706 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen MTU Aero Engines-Anteile wären am 10.05.2024 10 201,05 EUR wert, da der Schlussstand 233,40 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +2,01 Prozent.

MTU Aero Engines war somit zuletzt am Markt 12,55 Mrd. Euro wert. Am 06.06.2005 wurden MTU Aero Engines-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des MTU Aero Engines-Papiers lag beim Börsengang bei 21,89 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

