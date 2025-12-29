DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MTU Aero Engines-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in MTU Aero Engines gewesen.

Am 29.12.2022 wurde die MTU Aero Engines-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren MTU Aero Engines-Anteile an diesem Tag 204,40 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 48,924 MTU Aero Engines-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des MTU Aero Engines-Papiers auf 353,70 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 304,31 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 73,04 Prozent gleich.

MTU Aero Engines markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 19,02 Mrd. Euro. Die MTU Aero Engines-Aktie wurde am 06.06.2005 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines MTU Aero Engines-Anteils bei 21,89 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at