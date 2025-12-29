MTU Aero Engines Aktie

MTU Aero Engines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende MTU Aero Engines-Anlage? 29.12.2025 10:03:51

DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MTU Aero Engines-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MTU Aero Engines-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in MTU Aero Engines gewesen.

Am 29.12.2022 wurde die MTU Aero Engines-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren MTU Aero Engines-Anteile an diesem Tag 204,40 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 48,924 MTU Aero Engines-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des MTU Aero Engines-Papiers auf 353,70 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 304,31 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 73,04 Prozent gleich.

MTU Aero Engines markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 19,02 Mrd. Euro. Die MTU Aero Engines-Aktie wurde am 06.06.2005 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines MTU Aero Engines-Anteils bei 21,89 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: MTU Aero Engines

Nachrichten zu MTU Aero Engines AGmehr Nachrichten

Analysen zu MTU Aero Engines AGmehr Analysen

10.12.25 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
02.12.25 MTU Aero Engines Equal Weight Barclays Capital
24.11.25 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
18.11.25 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

MTU Aero Engines AG 349,60 -1,24% MTU Aero Engines AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52
26.12.25 KW 52: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.12.25 KW 52: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart ohne große Ausschläge. Der deutsche Leitindex gibt etwas nach. Asiens Börsen zeigen sich am Montag uneins.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen