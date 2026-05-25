MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|Performance unter der Lupe
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25.05.2026 10:03:55
DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MTU Aero Engines-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Das MTU Aero Engines-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 208,00 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 EUR in die MTU Aero Engines-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,808 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 296,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 423,08 EUR wert. Mit einer Performance von +42,31 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von MTU Aero Engines bezifferte sich zuletzt auf 15,95 Mrd. Euro. Die MTU Aero Engines-Aktie ging am 06.06.2005 an die Börse XETRA. Den ersten Handelstag begann das MTU Aero Engines-Papier bei 21,89 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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