DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MTU Aero Engines-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in MTU Aero Engines-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das MTU Aero Engines-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 208,00 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 EUR in die MTU Aero Engines-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,808 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 296,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 423,08 EUR wert. Mit einer Performance von +42,31 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von MTU Aero Engines bezifferte sich zuletzt auf 15,95 Mrd. Euro. Die MTU Aero Engines-Aktie ging am 06.06.2005 an die Börse XETRA. Den ersten Handelstag begann das MTU Aero Engines-Papier bei 21,89 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at