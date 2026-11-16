MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|Rentable MTU Aero Engines-Investition?
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16.11.2026 10:03:29
DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MTU Aero Engines-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Die MTU Aero Engines-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die MTU Aero Engines-Aktie bei 94,60 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das MTU Aero Engines-Papier investiert hätte, hätte er nun 105,708 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2026 gerechnet (351,60 EUR), wäre die Investition nun 37 167,02 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 271,67 Prozent.
Alle MTU Aero Engines-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 18,94 Mrd. Euro. Der MTU Aero Engines-Börsengang fand am 06.06.2005 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das MTU Aero Engines-Papier bei 21,89 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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