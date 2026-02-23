MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|Profitable MTU Aero Engines-Investition?
|
23.02.2026 10:04:23
DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MTU Aero Engines-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden MTU Aero Engines-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 232,30 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die MTU Aero Engines-Aktie investierten, hätten nun 0,430 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.02.2026 gerechnet (402,00 EUR), wäre die Investition nun 173,05 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 73,05 Prozent.
Am Markt war MTU Aero Engines jüngst 21,62 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der MTU Aero Engines-Anteile an der Börse XETRA war der 06.06.2005. Den ersten Handelstag begann das MTU Aero Engines-Papier bei 21,89 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
