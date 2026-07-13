MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|Performance unter der Lupe
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13.07.2026 10:04:05
DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MTU Aero Engines-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der MTU Aero Engines-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 226,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das MTU Aero Engines-Papier investiert hätte, befänden sich nun 44,209 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 007,96 EUR, da sich der Wert einer MTU Aero Engines-Aktie am 10.07.2026 auf 362,10 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 60,08 Prozent.
Jüngst verzeichnete MTU Aero Engines eine Marktkapitalisierung von 19,51 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des MTU Aero Engines-Anteils fand am 06.06.2005 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der MTU Aero Engines-Aktie belief sich damals auf 21,89 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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