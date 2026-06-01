MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|Performance im Blick
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01.06.2026 10:04:06
DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätte eine Investition in MTU Aero Engines von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem MTU Aero Engines-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 84,49 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 118,357 MTU Aero Engines-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.05.2026 gerechnet (313,30 EUR), wäre das Investment nun 37 081,31 EUR wert. Damit wäre die Investition um 270,81 Prozent gestiegen.
MTU Aero Engines wurde am Markt mit 16,88 Mrd. Euro bewertet. MTU Aero Engines-Papiere wurden am 06.06.2005 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die MTU Aero Engines-Aktie bei 21,89 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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