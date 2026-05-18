DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätte eine Investition in MTU Aero Engines von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der MTU Aero Engines-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 232,40 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,430 MTU Aero Engines-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 117,51 EUR, da sich der Wert eines MTU Aero Engines-Papiers am 15.05.2026 auf 273,10 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 17,51 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für MTU Aero Engines eine Börsenbewertung in Höhe von 14,71 Mrd. Euro. Der MTU Aero Engines-Börsengang fand am 06.06.2005 an der Börse XETRA statt. Ein MTU Aero Engines-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 21,89 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at