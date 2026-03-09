DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MTU Aero Engines-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen MTU Aero Engines-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem MTU Aero Engines-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das MTU Aero Engines-Papier an diesem Tag 82,17 EUR wert. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 EUR in die MTU Aero Engines-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 121,699 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 351,00 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 42 716,32 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 327,16 Prozent angezogen.

Am Markt war MTU Aero Engines jüngst 18,91 Mrd. Euro wert. Am 06.06.2005 wurden MTU Aero Engines-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Das MTU Aero Engines-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 21,89 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at