MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|Performance im Blick
|
21.09.2026 10:03:43
DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MTU Aero Engines-Investment von vor 10 Jahren verdient
Das MTU Aero Engines-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die MTU Aero Engines-Aktie bei 89,70 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die MTU Aero Engines-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,115 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der MTU Aero Engines-Aktie auf 339,90 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 378,93 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 278,93 Prozent erhöht.
Alle MTU Aero Engines-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 18,31 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der MTU Aero Engines-Aktie fand am 06.06.2005 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der MTU Aero Engines-Aktie belief sich damals auf 21,89 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
|
09:28
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: DAX zum Start des Montagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
17.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
17.09.26
|Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen DAX zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
17.09.26
|UBS AG: Sell-Note für MTU Aero Engines-Aktie (finanzen.at)
|
15.09.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX schließt im Minus (finanzen.at)
|
15.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX schwächelt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
15.09.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Dienstagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|17.09.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|14.09.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|14.09.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|07.08.26
|MTU Aero Engines Underweight
|Barclays Capital
|09.07.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|24.04.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|05.12.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.09.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|MTU Aero Engines AG
|345,90
|1,98%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise gehen weiter zurück: ATX fester -- DAX leitet Erholungskurs ein -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigt sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnet ebenfalls Stabilisierungstendenzen und legt zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.