MTU Aero Engines Aktie

MTU Aero Engines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

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Performance im Blick 21.09.2026 10:03:43

DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MTU Aero Engines-Investment von vor 10 Jahren verdient

DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MTU Aero Engines-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in MTU Aero Engines-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das MTU Aero Engines-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die MTU Aero Engines-Aktie bei 89,70 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die MTU Aero Engines-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,115 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der MTU Aero Engines-Aktie auf 339,90 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 378,93 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 278,93 Prozent erhöht.

Alle MTU Aero Engines-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 18,31 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der MTU Aero Engines-Aktie fand am 06.06.2005 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der MTU Aero Engines-Aktie belief sich damals auf 21,89 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: MTU Aero Engines

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