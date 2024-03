DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MTU Aero Engines-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der MTU Aero Engines-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die MTU Aero Engines-Aktie bei 197,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das MTU Aero Engines-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5,076 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 22.03.2024 auf 230,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 167,51 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16,75 Prozent vermehrt.

MTU Aero Engines markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 12,36 Mrd. Euro. Am 06.06.2005 wurden MTU Aero Engines-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ein MTU Aero Engines-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 21,89 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at