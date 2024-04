DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in MTU Aero Engines von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in MTU Aero Engines-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der MTU Aero Engines-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die MTU Aero Engines-Aktie bei 228,90 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 4,369 MTU Aero Engines-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 12.04.2024 948,89 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 217,20 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 5,11 Prozent verringert.

MTU Aero Engines war somit zuletzt am Markt 11,68 Mrd. Euro wert. Am 06.06.2005 wurden MTU Aero Engines-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines MTU Aero Engines-Papiers auf 21,89 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at