DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: Wäre ein MTU Aero Engines-Investment vor einem Jahr inzwischen lukrativ?

Vor Jahren in MTU Aero Engines eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 28.09.2025 wurde das MTU Aero Engines-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen MTU Aero Engines-Anteile letztlich bei 373,40 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 EUR in die MTU Aero Engines-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,678 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.09.2026 gerechnet (369,90 EUR), wäre das Investment nun 990,63 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 0,94 Prozent vermindert.

MTU Aero Engines wurde jüngst mit einem Börsenwert von 19,93 Mrd. Euro gelistet. Am 06.06.2005 wagte die MTU Aero Engines-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs des MTU Aero Engines-Papiers belief sich damals auf 21,89 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at