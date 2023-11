DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gebracht.

Das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 194,80 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,513 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 371,40 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 190,66 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +90,66 Prozent.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft war somit zuletzt am Markt 50,56 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at