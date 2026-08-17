Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Lukrative Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anlage?
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17.08.2026 10:04:12
DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 254,70 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,393 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 203,30 EUR, da sich der Wert eines Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteils am 14.08.2026 auf 517,80 EUR belief. Mit einer Performance von +103,30 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft belief sich zuletzt auf 65,15 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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