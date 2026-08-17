DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 254,70 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,393 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 203,30 EUR, da sich der Wert eines Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteils am 14.08.2026 auf 517,80 EUR belief. Mit einer Performance von +103,30 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft belief sich zuletzt auf 65,15 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at