Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

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Frühe Anlage 20.07.2026 10:04:24

DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 5 Jahren eingefahren

DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an diesem Tag bei 220,45 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie investiert hätte, hätte er nun 45,362 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 17.07.2026 auf 515,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23 388,52 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 133,89 Prozent zugenommen.

Der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Wert an der Börse wurde auf 63,69 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

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